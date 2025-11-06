Dünya şampiyonu Tekvando Milli Takımı yurda döndü

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen şampiyonayı tarihi başarıyla tamamlayan ay-yıldızlılar, Doha aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Milli takımı, havalimanında Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, federasyon yöneticileri ile sporcuların aileleri karşıladı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan başkan Tanrıkulu, "Toplam 16 sporcuyla katıldığımız Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazandık. Üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya alarak hem kadınlarda hem de genel klasmanda dünya şampiyonu olduk. Takımımızı kutluyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Çok büyük bir başarıya imza attılar. Büyükler Dünya Şampiyonası, 1973 yılından beri her iki yılda bir düzenleniyor. Bugüne kadar sadece Güney Kore dünya şampiyonluğunu kazanıyordu. İlk kez bir başka ülke kazandı. Bunun ayrıca mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Kadınlarda aldığımız 5 madalyayla gurur duyuyoruz. Birlik ve beraberliği sağlayarak takım ruhunu oluşturduğumuz için bu şampiyonluk geldi." diye konuştu.

Teknik ekibi kutlayan Tanrıkulu, "Teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Güzel bir mücadele verdiler. Yaklaşık 1 yıldır sporcularımızla ilgileniyorlar. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Bu süreçte bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ederim. Onların destekleri çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bahri Tanrıkulu, bu başarıları hak ettiklerini aktararak, "Tekvando camiası çok büyük. Bu başarıyı tüm camiamıza armağan ediyorum. Türk tekvandosu dünyanın zirvesinde." dedi.

ALPER KAVCI: ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Alper Kavcı, Çin'de çok önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Tarihi bir şampiyonanın geride kaldığını vurgulayan Kavcı, "Çin'de çok büyük bir başarı elde ettik. Çok çalıştık. Ekibime, antrenörlerime ve sporcularıma teşekkür ediyorum. Direktiflerimizi çok iyi şekilde uyguladılar. Bu başarıyı bize kazandıran herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ALİ SARI: DÜNYANIN ZİRVESİNDE KALMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Sarı, dünyanın zirvesinde kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Dünya Şampiyonası'nın en iyi antrenörü seçilen Ali Sarı, ocak ayından bu yana hazırlandıklarını belirterek, "Bu turnuva için sıkı bir şekilde çalıştık, özel bir plan yaptık. Hedefimiz İstiklal Marşı'mızı 4-5 kez okutmaktı ama 3 kez okuttuk. Dünyanın en iyi kadın takımı olduk. Ben de en iyi antrenör seçildim. Bu ödül, tüm ekibimizin ve Türkiye'deki tekvando antrenörlerinin ödülüdür. Bu ödül beni artık daha da motive etti. Dünyanın zirvesinde kalmak için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SPORCULARIN GÖRÜŞLERİ Madalya kazanan milli sporcular hislerini dile getirdi. +73 kiloda üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olan Nafia Kuş Aydın, "Türk tekvandosu Çin'deki şampiyonaya damga vurdu. Dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Bu başarı tüm takımın. Dünya Şampiyonası için uzun süredir hazırlanıyoruz. Üç altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Tarihe adımızı altın harflerle yazdırdık. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Verdikleri imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık ekibine teşekkür ederim." diye konuştu. İkinci kez altın madalya aldığını hatırlatan Nafia, "Üst üste ikinci kez altın madalya kazandığım için ekstra mutluyum." dedi. 53 kiloda üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazanan Merve Dinçel Kavurat da "Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyorum. Bu madalya için çok çalıştım. Olimpiyatlar benim için talihsiz şekilde sonuçlanmıştı. Toparlanmanın bir yolunu bulduğum için çok mutluyum. Takım olarak da çok iyiydik. Tüm arkadaşlarımın emeğine sağlık. Şimdiki hedefimiz bu şampiyonluğu korumak olacak. Desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, sporun içinde gelerek bizleri sürekli destekleyen, anlayan başkanımız Bahri Tantıkulu'ya, milli takım antrenörlerime çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti. REKLAM Kadınlar 46 kiloda altın madalya alan Emine Göğebakan ise "Bu şampiyona için çok büyük bir hazırlık yaptık. Planlı bir şekilde çalıştık. Sadece bu şampiyonaya odaklandık. Sonucu bizim için güzel oldu. İlk dünya şampiyonluğumu aldığım için çok mutluyum. Bize bu imkanları veren, hiçbir şeyimizi eksik etmeyen Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Bahri Tanrıkulu'na ve milli takımdaki tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Erkekler 54 kiloda gümüş madalyada kalan Furkan Ubeyde Çamoğlu, "Takım halinde Çin'de şampiyon olarak tarih yazdık. Çok mutlu ve gururluyuz. Şampiyon olabilirdim ama nasipten ileri gidemiyorsunuz. Bu başarının başmimarı başkanımız Bahri Tanrıkulu'na teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu. Kadınlar 49 kiloda gümüş madalya kazanan Elif Sude Akgül, "Aldığım madalyadan dolayı çok mutluyum. Bu benim katıldığım ilk dünya şampiyonası. Yaşadığım sakatlığa rağmen kürsüde yer aldım. İkinci yetmiyor. Bir sonraki şampiyonada altın madalya almayı hedefliyorum." şeklinde görüş belirtti. Kadınlar 73 kiloda bronz madalyayla dönen Sude Yaren Uzunçavdar da "Bronzda kaldığım için içimde bir burukluk olsa da 20 yaşımda bunu başarabilmek gurur verici. Bir ay sonra Kenya'da Ümitler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğim. İnşallah orada altın madalya kazanacağım. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. MEHMET KANİ POLAT: ÇİN'DE OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI YAKALADIK Dünya Tekvando Federasyonu Dünya Sporcu Komisyon Başkanı seçilen Mehmet Kani Polat, Türk tekvandosunu minderin haricinde masada da temsil etmenin önemli olduğunu dile getirdi. Milli takımın büyük bir başarı elde ettiğini aktaran Polat, "Çin'de olağanüstü bir başarı yakaladık. Sahada başarılı olmanın temel yolu saha dışında da olağanüstü adımları atmaktan geçiyor. Sporcu ve antrenörlerimizin sahada verdiği mücadeleyi Dünya Federasyonunda sürdürmekle mükellefiz. Sahadaki mücadelemizi en güzel şekilde yapabilmenin yolu dünyadaki değişikliklere yön verebilmekten geçiyor." ifadelerini kullandı. 🇹🇷 Milli tekvandocular yurda döndü! 🛬 pic.twitter.com/uQUnUbPCta — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2025