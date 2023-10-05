En güzel 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri
Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri her sene 24 Kasım'da kutlanır. 24 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Dünya genelinde ise Öğretmenler Günü 5 Ekim'de kutlanmaktadır. İşte en güzel 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...
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Dünyanın birçok ülkesinde UNESCO tavsiyesiyle 1994'ten itibaren her yıl 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın tamamlanıp UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. İşte Dünya Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...
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EN GÜZEL 5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır. (Atatürk)
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Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
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Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder. (Arif Hikmet Par)
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Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)
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Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)
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Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.