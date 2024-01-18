Dünya'nın derinliklerindeki gizem: En uzak bölge olan Nemo Noktası hakkında bilinmeyenler

NOKTAYI HESAPLAYAN KİŞİ BİLE BURAYI ZİYARET ETMEDİ

1992 yılında, Hrvoje Lukatela adlı Hırvat araştırma mühendisi, Pasifik'te herhangi bir karadan en uzak noktayı bulmak için kendi tasarımı olan Hipparchus adlı bir jeo-uzamsal bilgisayar programı kullandı. Hesaplamayı, Dünya'nın yüzeyi üç boyutlu olduğundan en uzak okyanus noktasının en yakın üç kıyı şeridinden aynı uzaklıkta olması gerektiğini belirterek yaptı; böylece bu program, eşit uzaklıktaki diğer üç kara koordinatından en uzak olan okyanus koordinatını belirledi.