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        Haberler Yaşam Dünya'nın derinliklerindeki gizem: En uzak bölge olan Nemo Noktası hakkında bilinmeyenler

        Dünya'nın derinliklerindeki gizem: En uzak bölge olan Nemo Noktası hakkında bilinmeyenler

        Okyanustaki erişilemezlik kutbu, okyanusta ortaya çıkan karadan en uzak yer için kullanılan bilimsel terimdir. Peki, bu bölgede neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte, sizin için Dünya'nın en uzak yeri olan Nemo Noktası hakkındaki detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:39
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        • 1

          İnsanlar bazen hiçliğin ortasından söz eder ve görünen o ki bilim insanları bu noktanın nerede olduğunu bulmuşlardır. Güney Pasifik'te kimsenin bulunmadığı bu Nemo Point (Nemo Noktası) adlı bölge, hâlâ gizemini koruyan yerler arasındadır. Nemo’nun anlamı Latince ''hiç kimse'' anlamındaki İngilizce kelime ''no one''dan geliyor. İşte, bu bölge hakkında bilinmeyenler...

        • 2

          NEMO NOKTASININ KONUMU

          Point Nemo, erişilemezliğin okyanus kutbu veya okyanusun karadan en uzak noktası olarak biliniyor. Güney Pasifik Okyanusu'nda, en yakın karadan yaklaşık 2 bin 688 kilometre uzakta yer alır. 48°52.6'G 123°23.6'W koordinat noktasında yer alan bu bölge; ekvator, uluslararası tarih çizgisi ve 90. batı meridyeninin kesiştiği noktada yer alır.

        • 3

          EN YAKININDA NE VAR?

          Point Nemo'ya en yakın kara kütleleri; kuzeyde Pitcairn Adaları'nın Ducie Adası; Kuzeydoğuda Paskalya Adası zincirinin bir parçası olan Motu Nui ve güneyde Antarktika'da sahipsiz bir bölge olan Marie Byrd topraklarının kıyısındaki Maher adasıdır ancak bu adaların hiçbirinde insan nüfusu yoktur.

        • 4

          Bu noktaya en yakın medeniyet ise yaklaşık 4 bin 23 kilometre uzakta bulunan Yeni Zelanda veya Şili'nin yaklaşık 3 bin 540 kilometre batısında bulunan en izole yerleşim adalarından biri olan Paskalya Adası’dır. Ayrıca Nemo'ya en yakın kişiler, uzaydaki Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bulunan astronotlardır, noktayı işaret eden yerden yaklaşık 415 kilometre uzakta bulunuyorlar.

        • 5

          BU BÖLGEDE CANLI YAŞIYOR MU?

          Derin denizin aşırı basıncı, güneş ışığı ile besin eksikliği ve okyanus akıntılarından oluşan bir sistem içerisinde olması gibi sebepler, bu bölgede balık veya diğer deniz canlıların yaşamasını zorlaştırıyor. Ancak bazı bilim insanları, bu noktada deniz tabanındaki volkanik deliklerin yakınında yaşayan birkaç bakteri ve küçük yengeçleri belgelediler.

        • 6

          NOKTAYI HESAPLAYAN KİŞİ BİLE BURAYI ZİYARET ETMEDİ

          1992 yılında, Hrvoje Lukatela adlı Hırvat araştırma mühendisi, Pasifik'te herhangi bir karadan en uzak noktayı bulmak için kendi tasarımı olan Hipparchus adlı bir jeo-uzamsal bilgisayar programı kullandı. Hesaplamayı, Dünya'nın yüzeyi üç boyutlu olduğundan en uzak okyanus noktasının en yakın üç kıyı şeridinden aynı uzaklıkta olması gerektiğini belirterek yaptı; böylece bu program, eşit uzaklıktaki diğer üç kara koordinatından en uzak olan okyanus koordinatını belirledi.

        • 7

          KURGU ESERLERE İLHAM OLDU

          Point Nemo, bu adı Jules Verne'in Denizler Altında 20.000 Fersah kitabındaki ana karakter Kaptan Nemo'dan aldı. Bununla birlikte Amerikalı bilim kurgu yazarı HP Lovecraft, 1926 tarihli Cthulhu'nun Çağrısı kitabında, kötü niyetli kozmik varlık Cthulhu'nun hapsedildiği kurgusal izole şehir için Güney Pasifik'te okyanusun erişilemezlik kutbuna yakın bir yer seçti.

        • 8

          Kitap nokta hesaplanmadan 66 yıl önce yazıldığı için, bazı insanlar erişilemezlik kutbunun aslında henüz keşfedilmemiş bir yaratığa ev sahipliği yaptığını öne sürdü. Ayrıca, sanal grup Gorillaz bu noktayla aynı enlem ve boylamda bulunan bir kıtayı temel alan Plastic Beach albümünü çıkardı.

        • 9

          NEMO NOKTASI UZAY ÇÖPLÜĞÜ OLARAK KULLANILIYOR

          Otonom uzay gemileri, uydular ve diğer uzay çöpleri, Dünya atmosferine yeniden girişte işlevsel olarak hayatta kalabilecek şekilde tasarlanmadığından -ısı genellikle onları yok eder- bilim insanlarının herhangi bir insana çarpma riskinin son derece düşük olacağı bir alan seçmeleri gerekiyordu.

        • 10

          CNN'e göre NASA, bölgeyi ilk kez 1971'de kullanmaya başladı. O zamandan bu yana, aralarında Rus Mir uzay istasyonu ve NASA'nın ilk uzay istasyonu Skylab'ın da bulunduğu dünyanın en büyük uzay gemilerinden bazıları da dahil olmak üzere 263'ten fazla hurda parçası bölgeye düştü.

          Kaynak: History Defined, ZME Science, All That’s Interesting, Escales Ponant, Live Science

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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