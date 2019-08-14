Dünya madencileri İzmir'de buluşacak

14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl 8. kez düzenlenecek MINEX-Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 23-26 Ekim'de Fuarİzmir'de kapılarını açacak.
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, MINEX Fuarı, Türk maden sektörünün kaliteli üretim gücünü uluslararası paydaşlarıyla bir araya getirecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle iki yılda bir düzenlenen fuar, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilecek.
Fuar, IMMAT-7.Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi ile zenginleşecek, uluslararası bilim insanları, üreticiler, uygulayıcılar ve son tüketiciler olmak üzere maden sektörünün paydaşları buluşacak.
Dünya maden sektöründe kısa süre içinde büyük ilgi gören fuarda İngiltere, Amerika, Almanya, Çin, Fransa, İran ve Polonya başta olmak üzere maden sektöründe söz sahibi birçok ülke yer alacak, yerli yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlanacak.
RAKAMLARLA 7. MINEX
28 ülkeden 180'i yabancı toplam 322 katılımcının yer aldığı 7 MINEX fuarı, toplam 23 bin metrekare alanda gerçekleşmişti. Yabancı ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kıran fuar, 41 ülkeden bin 519'u yabancı olmak üzere toplam 7 bin 113 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bu rakamlara göre değerlendirildiğinde katılımcı sayısını 2015 yılında düzenlenen fuara göre yüzde 94, ziyaretçi sayısını ise yüzde 300 artıran 7. MINEX, kullanım alanı olarak ise yüzde 63'lük bir artış sağlamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!