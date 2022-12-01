Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Dünya Kupası nerede üretiliyor? İşte futbolun en prestijli kupasının özellikleri - Spor haberleri

Futbolun en prestijli kupası İtalya'da üretiliyor

Futbolun zirvesi olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası dört yılda bir sahibini bulunuyor. Kupayı kazanan takıma seremonide verilen ikonik kupa ve kopyaları İtalya'da üretiliyor. İşte futbolun en prestijli kupasının özellikleri

Giriş: 01.12.2022 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Futbolda milli takımlar seviyesinde en üst organizasyon olan FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma seremonide verilen ikonik kupa ve kopyaları İtalya'da üretiliyor.

  • FIFA tarafından 1930'dan bu yana İkinci Dünya Savaşı dönemi hariç her 4 yılda bir düzenlenen ve oynandığı dönemde kitlelerin ilgisini çekmeyi başaran Dünya Kupası, bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde 22'nci kez düzenleniyor.

  • İLK KUPA 40 YIL KULLANILDI

    Bugüne kadar düzenlenen 21 şampiyonada iki farklı kupa tasarımı kazanan takımlarla buluştu. 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası organizasyonu, Fransız heykeltraş Abel Lafleur'un tasarladığı ve antik zafer tanrıçası Nike'nin tasvir edildiği kupa ile başladı. Bu tasarım yaklaşık 40 yıl boyunca kullanıldı.

  • İlk başlarda "Zafer" adıyla da bilinen ve daha sonra eski FIFA Başkanı Jules Rimet'nin adıyla anılan bu kupa, 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya'nın 3. kez şampiyon olmasıyla, o dönemki "Üç kez şampiyon olan kupaya tamamen sahip olur" kuralı nedeniyle "Sambacılar"ın müzesine gitti.

  • YARIŞMAYA 53 TASARIM KATILDI

    1970 Dünya Kupası'ndan sonra FIFA yeni kupa tasarımını belirlemek üzere uluslararası bir yarışma düzenledi ve 53 tasarım bu yarışmaya katıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.