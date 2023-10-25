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        Haberler Spor Diğer Güreş Dünya Karate Şampiyonası'nda Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen finalde - Diğer Haberleri

        Dünya Karate Şampiyonası'nda Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen finalde

        26. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 23:21 Güncelleme: 25.10.2023 - 23:21
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        Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen finalde!
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        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 2. günündeki müsabakalar tamamlandı.

        Kadınlar kumite 55 kiloda yarışan Tuba Yakan, Venezuelalı Barbara Perez'i, 61 kiloda tatamiye çıkan Fatma Naz Yenen de Mısırlı Noursin Aly'yi yenerek adını finale yazdırdı.

        28 Ekim Cumartesi günü yapılacak finallerde Tuba, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın şampiyonu Bulgar Ivet Goranova, Fatma Naz da son olimpiyatların 3'üncüsü Çinli Gong Li'nin karşısına çıkacak.

        Kumite 50 kilodaki ferdi yarışmalarda 6 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu ise şampiyonaya çeyrek finalde veda etti.

        ERAY ŞAMDAN 3'ÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

        Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, yarı finalde Yunan Christos-Stefanos Xenos'a yenilmesi sonucu 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Eray da cumartesi günü Mısırlı Amr Alaa Aboukora ile bronz madalya mücadelesi verecek.

        Öte yandan erkekler ferdi kumite elemelerinde mücadele eden milli karateciler Ömer Abdurrahim Özer (67 kilo) ve Enes Bulut'un (75 kilo) madalya şansı kalmadı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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