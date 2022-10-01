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Dünya Gülümseme Günü ne zaman? Dünya Gülümseme Günü'nü kim buldu? 7 Ekim Dünya Gülümseme Günü

Dünya Gülümseme Günü ne zaman? Dünya Gülümseme Günü'nü kim buldu?

Dünya Gülümseme Günü’nün geçmişi dünyaca ünlü reklamcı Harvey Ball’a kadar uzanıyor. Her yıl Ekim ayının ilk Cuma gününde “Bir iyilik yapın ve bir kişinin gülümsemesine yardım” sloganıyla ‘Dünya Gülümseme Günü’ kutlanıyor. Bu sene Dünya Gülümseme Günü 7 Ekim’de kutlanacak. Peki Dünya Gülümseme Günü nasıl ortaya çıktı? İşte hikayesi...

01.10.2022 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • DÜNYA GÜLÜMSEME GÜNÜN HİKAYESİ?

    Dünya Gülümseme Günü’nün teması “Bir iyilik yapın ve bir kişinin gülümsemesine yarım edin” şeklinde. Bugünün hikayesi ise dünyanın en ünlü “Gülen yüzü”nün yaratıcısı olan Amerikalı reklam grafikeri Harvey Ball’a dayanıyor.

    ABD’nin Massachusetts eyaletinin Worcester kentinde 1921 yılında dünyaya gelen Harvey Ball, 1963 yılında reklam grafikerliği yaptığı dönemlerde bir sigorta şirketinden sipariş almıştır.

    Sigorta şirketi bir süre önce başka bir şirketle birleşmiş, fakat bu birleşme çalışanlarının morallerini olumsuz etkilemişti. Bu etkiyi çalışanların üzerinden silmek isteyen sigorta şirketi Ball’a günümüz insanının gülümsemesini anlatan simgelerden birsi olan “Gülen Yüz” sembolünü çizmesini istemiş.

  • Ball yaptığı çalışmada güneş sarısı, oval gözlü, çok da mükemmel çizilmemiş bir ağız içinde koçman gülümsemesi olan sembolü tasarlamış ve sigorta firmasının çalışanlarına dağıtılmasını sağlamıştır.

    Amaç çalışanlar telefonlarını kullanırken veya diğer işlerini yaparlarken gülümsemelerini sağlayarak negatif etkilerini azaltmaktı. Yapılan rozetle o kadar talep görmüş ki o yıllarda Amerika çapında on binlerce sipariş almıştır.

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    Harvey Ball, 45 dolar karşılığında yaptığı bu çalışma ardından telif yönelik hiçbir ticari girişimde bulunmamış. Dünya genelinde her geçen yıl “Gülen yüze” talep artmıştı. Ancak Ball iyilik ve mutluluk getirmesi amacıyla tasarladığı bu figürün ticarileştirilmesinden kaygı duymuştur.

  • Tasarladığı sembolün anlamını yitirmesinden kaygılanan Ball’ın aklına ‘Dünya Gülümseme Günü’ geldi.

  • Politika, coğrafya veya inançlardan bağımsız olmasını istediği sembolünden yola çıkan Ball’un girişimiyle her yıl ekim ayının ilk cuması ‘Dünya Gülümseme Günü’ olarak kutlanmaya başlandı.

    Harvey Ball, karaciğer yetmezliği nedeniyle 2001 yılında hayatını kaybetti. Onun ölümünden sonra aynı yıl Ball’un anısına Dünya Gülümseme Vakfı kuruldu.

     

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