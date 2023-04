Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

7 - Oyuncak Hikâyesi 3 (2010)

(Toy Story 3)



Pixar’ın devam filmlerinde ne kadar başarılı olduğunun açık bir kanıtı… Bir serinin üçüncü filminin eleştirmenler tarafından bu kadar çok beğenilmesi nadir rastlanan bir durum. Her şey bir yana 40’ına, 50’sine gelmiş sinemaseverlere oyuncak karakterlerin olduğu bir film seyrettirmek gerçekten hiç kolay değil. Ama “Oyuncak Hikâyesi” her zaman olduğu gibi her yaş grubundan seyirciyi yakalamakta zorlanmıyor. Film, üniversite çağına gelen Andy’nin evden ayrılacağı günlerde başlar. Andy hangi oyuncaklarını tavan arasına çıkaracağına, hangilerini çöpe atacağına artık karar vermek zorundadır. Kovboy Woody seçilmiş oyuncak olarak Andy’nin yanında kalacaktır. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Astronot Buzz ise oyuncak arkadaşlarını civardaki bir çocuk yuvasına kaçırmaya çalışır. Ama orası aslında sahte bir cennet, bir tür tuzaktır. Hepimizi oyuncaklarımızla ayrılmak zorunda kaldığımız günlere götüren film eğlenceli, komik ve duygusal... ‘Kötü ayı’ karakteri de unutulacak gibi değil.

Toplam hasılat: $1,066,973,008