Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

6 - Oyuncak Hikâyesi 4 (2019)

(Toy Story 4)



Film, oyuncakların yeni sahibi şirin Bonnie'nin de katkısıyla serinin önceki halkalarındaki erkek bakış açısından uzaklaşmaya gayret ediyor. Bo Peep ile Gabby Gabby, erkek oyuncaklardan aşağı kalmıyorlar. Özellikle Bo Peep, filmin en özgürlükçü, en olumlu karakterlerinden biri. Ne var ki, önceki üç filmde olduğu gibi yine Kovboy Woody'nin merkezde olduğu bir hikâye seyrediyoruz. Sahibi Andy'nin çocukluk ve gençlik yılları boyunca favorisi olan Woody, dolapta bırakılan oyuncak olmanın nasıl bir şey olduğunu ilk kez bu filmde anlıyor. Ama Woody, dolapta kalmaya razı olmuyor. Bonnie'nin hayatında daha etkin bir rol oynamak için gizlice sırt çantasına giriyor ve onunla okula gidiyor. Anaokuldaki ilk gününde, evdeki oyuncaklarından uzak kalan, arkadaş edinemeyen ve bunalıma giren Bonnie, çöpten bulduğu çatal-kaşık karışımı bir plastiği oyuncağa çeviriyor ve ona Forky adını veriyor. Tüm bunlara tanık olan Woody, Forky'nin Bonnie için özel bir oyuncak olduğunu hissediyor ve onu korumaya karar veriyor. Bonnie'nin okula ancak Forky'nin varlığıyla alışacağını düşünüyor. Gerçekten de Forky, bir anda Bonnie'nin bir numaralı oyuncağı haline geliyor.

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