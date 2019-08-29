Dünya gazetesi satıldı

Dünya gazetesi, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ'a satıldı. Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent tarafından çalışanlara satışla ilgili şu açıklama yapıldı: "Şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir.

1 EYLÜL İTİBARIYLA DEVRALACAK

Varlıklarımızın devri veya tasfiyesi bizim için zorunlu olmuştur. ‘Dünya' adının yaşaması adına bize gelen teklifler içinde Hakan Güldağ'ın bizim ilkelerimizde devam edeceğine inanarak kendisinden gelen teklif kabul edilmiştir. Hakan bey 01.09.2019 tarihi itibariyle ‘Dünya Gazetecilik İşletmesi'nin' tüm hak ve borçları ile devralmıştır. Bu kapsamda iş sözleşmeleri de kendisine devredilmiştir. Geçmişe yönelik maaş alacaklarınız tarafımızca ödenecektir. Aynı tarih itibariyle diğer departmanlarımız da iş yükünün kapanması nedeniyle tasfiye olacaktır. "

Hakan Güldağ kimdir?

1961 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun ardından Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi’nde eğitim gördü. Mesleğe 1987 yılında Dünya Gazetesi'nde Dış Haberler Servisi’nde başladı. İlerleyen yıllarda aynı gazetenin Dış Haberler, Borsa Servisleri şefliğini yürüttü ve yazı işlerinde görev yaptı. Cumhuriyet Gazetesi’nde Ekonomi İstihbarat Şefi olarak çalıştı. 1996’da Power Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Güldağ 1999 yılında tekrar Dünya Gazetesi’ne döndü. Globus Dergisini yayınladı. 2004 yılında Dünya gazetesinin Yazıişleri Müdürlüğü'nü üstlendi.

2005’de Brüksel Merkezli Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu (EBP) İcra Kurulu Üyeliğine seçildi. 2008 yılında Dünya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi ve 11 yıl bu görevini sürdürdü.

2010 Ekim ayından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslek İzleme Komitesi üyesi. 2011 yılı Mayıs ayından bu yana Türkiye Medya ve İletişim Meclisi (TOBB MİM) Başkanı. Bloomberg HT'de reel sektör temsilcilerini konuk ettiği Sektör Meclisi adlı program yapıyor.