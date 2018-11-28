Dünya dev öküzü konuşuyor!

Dünya, Batı Avustralya'daki dev öküzü konuşuyor. Knickers ismi verilen dev ineğin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca gündem konusu oldu.

1.94 metre uzunluğunda ve 1400 kilogram ağırlığında olan Knickers, dünya rekorunun sahibi olan 2.02 metrelik inekten sadece birkaç santimetre daha kısa.

Knickers'ın görüntülerinin sosyal medyada yayılamasının ardından, dev ineğin sahibi Geoff Pearson, dünyanın her yerinden telefonlar aldığını söyledi. Pearson, "Kontrolden çıktı. Sabah 4'ten itibaren her 10 dakika bir telefon aldım" ifadelerini kullandı.

Pearson telefonların sadece Avustralya'dan değil, İngiltere'den, ABD'den ve Kanada'dan da geldiğini söyledi.

Dünyanın ilgisini çeken dev inek Knickers, BBC, CNN, The Guardian, AP ve USA Today gibi kuruluşlar tarafından haberleştirildi.