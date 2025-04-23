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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Dünya Caz Günü'nde Zorlu PSM'de Tony Ann konseri

        'Dünya Caz Günü'nde Tony Ann konseri

        Yenilikçi tarzıyla hem klasik hem de modern müziği benzersiz bir şekilde harmanlayan solo piyanist ve virtüöz Tony Ann, "'30 Nisan Dünya Caz Günü'nde Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:12 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:12
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        'Dünya Caz Günü'nde Tony Ann konseri
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        Sosyal medyada 100 milyondan fazla izlenme ve 4 milyondan fazla takipçi ile geniş bir kitleye ulaşarak özellikle “#playthatword” serisiyle viral olan, The Chainsmokers ile yaptığı etkileyici çalışmaları ve Saturday Night Live ve Good Morning America gibi prestijli platformlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Tony Ann, müzikal zenginliğini dinleyicileriyle paylaşmak üzere Paris’teki kapalı gişe konserinin ardından “30 Nisan Dünya Caz Günü”nde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ne geliyor.

        Yenilikçi tarzıyla hem klasik hem de modern müziği benzersiz bir şekilde harmanladığı çalışmalarıyla dikkat çeken Ann, kendini bir "armoni uzmanı" olarak tanımlayarak sadece neoklasik ve enstrümantal müziğin değil aynı zamanda popüler müziğin sınırlarını zorlamaya devam ettiği sözsüz müziğiyle dinleyicilerini derinden etkiliyor. Saturday Night Live ve Good Morning America gibi prestijli platformlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Tonry Ann, müzikal zenginliğini dinleyicileriyle paylaşmak üzere Paris’teki kapalı gişe konserinin ardından “30 Nisan Dünya Caz Günü”nde İstanbul'da olacak. Tony Ann konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Dünya Caz Günü
        #Tony Ann
        #konser
        #caz
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