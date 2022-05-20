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Dünya Boks Şampiyonası'nda tarih yazdık! İşte o anlar

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarih yazdık... Milli boksörlerden 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı! İşte tarihe geçen o anlar ve detaylar...

20.05.2022 - 21:49 | Güncelleme: DİĞER

  • Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 6 sıklette yapılan final maçlarıyla tamamlandı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda final maçları yapıldı.

     

  • Milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş 54 kiloda, Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ve Şennur Demir +81 kiloda altın madalya mücadelesi verdi. Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı 5-0 yenerek kariyerine olimpiyat ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğunun ardından bir de dünya şampiyonluğu ekledi.

     

  • Mart ayında 22 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Hatice Akbaş, çekişmeli geçen müsabakada Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u 3-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

     

  • Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile 2019'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 69 kiloda altın madalyayla dönen Busenaz Sürmeneli, Kanadalı Charlie Cavanagh'ı hakem kararıyla mağlup ederek üst üste ikinci kez dünyanın en iyisi oldu.

     

  • 2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu. Ayrıca 60 kiloda ABD'li Rashida Shakilya Ellis, 75 kiloda ise Kanadalı Tammara Thibeault altın madalya aldı.

     

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