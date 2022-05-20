Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 6 sıklette yapılan final maçlarıyla tamamlandı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda final maçları yapıldı.