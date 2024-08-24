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        Haberler Bilgi Yaşam Dünya birden dönmeyi bırakırsa ne olur? Ne gibi sonuçları olur?

        Dünya dönmeyi bırakabilir mi? Dünya aniden durursa sonuçları ne olur?

        Dünya, insanların, hayvanların, bitkilerin kısaca tüm canlıların evi olan bir gezegendir. Ayrıca yaşamın var olduğu bilinen tek gezegendir. Peki ya Dünya dönmeyi bıraksaydı ne olurdu, hiç düşündünüz mü? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:00
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        • 1

          Gece-gündüz döngüsü, mevsimsel değişiklikler, doğa olayları gibi yaşamımızın vazgeçilmez döngüsü olan bu olaylar, dünyanın dönmesi sonucu meydana gelir. Yaşadığımız sürece, dünya her zaman dönüyor olsa da, bunu asla hissedemeyiz.

        • 2

          DÜNYA VE HAREKET KANUNLARI

          Bu gerçeği anlamadan önce Newton'un Birinci Hareket Yasasını bilmemiz gerekir. Eylemsizlik yasası olarak da bilinen birinci yasaya göre, eğer bir cisim hareketsizse, hareketsiz kalmaya devam eder; ya da eğer hareket halindeyse, üzerine dış ve zıt bir kuvvet uygulanmadığı sürece aynı hızda ve aynı yönde hareket etmeye devam eder. Bu davranış eylemsizlik olarak bilinir.

        • 3

          Hepimiz Dünya'nın, Güneş'in ve tüm güneş sistemimizin herhangi bir dış kuvvete maruz kalmadığını biliyoruz. Bu nedenle, tüm gezegenler eylemsizlik nedeniyle yaratıldıkları günden beri dönmeye devam ediyor.

        • 4

          DÜNYA DÖNMEYİ DURDURSA NE OLUR?

          Her şey yerinden oynar

          Eğer Dünya aniden dönmeyi bırakırsa, gezegenimizin büyük bir kısmı yaşanmaz hale gelecektir. Dünya yaklaşık 1700 km/saat hızla dönmektedir ve gezegenimizin aniden durması, ana kayaya sıkıca sabitlenmemiş her şeyi yerinden oynatacaktır. Bu, daha önce açıklandığı gibi hareketin eylemsizliğinden kaynaklanmaktadır.

        • 5

          Atmosfer hareket etmeye devam eder

          Dünya'nın dönüşünün durdurulmasına rağmen, atmosfer 1700 km/saatlik bir hızla hareket etmeye devam ederek bizimle birlikte devasa kayalar, araçlar ve binalar gibi yerdeki her şeyi süpürür.

        • 6

          1 gün 6 aya dönüşür

          Dünya üzerindeki ekosistem tamamen yok olacaktır. Bununla birlikte, varoluşu böldüğümüz 24 saatlik 'sistem' de değişecektir. Şu anda 24 saate eşit olan bir gün, 6 aya dönüşecek. Böylece 6 ay gündüz ve 6 ay gece olacaktır.

        • 7

          Gündüzleri, Dünya'nın Güneş'e bakan tarafı ateşli yazlar yaşarken, Güneş'ten uzağa bakan tarafı ölümcül kışlarla karşı karşıya kalacaktır. Bu da çağlar boyunca sürecek dev fırtınalara yol açacaktır.

        • 8

          EN AZ ETKİLENEN KUZEY KUTBU OLUR

          Gezegenimizin muhtemelen daha az etkilenecek tek kısımları, çok az dönen veya hiç dönmeyen kutuplarda veya yakınında olacaktır. Yine de, aşırı kuvvet muhtemelen tsunamileri ve depremleri tetikleyecektir; bu nedenle işler tüm dünya için oldukça kötü olacaktır.

          Kaynak: Byjus/Space

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