Savaşlarla, işgallerle ve göçlerle dolu dünya tarihinde tüm dünya ülkeleri için barışın önemine dikkat çekmek amacıyla kutlana Dünya Barış Günü sosyal medyada gündem oldu. İşte Dünya Barış Günü hakkında merak edilenler...

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?

Dünya Barış Günü ya da diğer adıyla Uluslararası Barış Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan ve dünya ülkeleri için barışın önemini vurgulayan uluslararası bir bayram.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 1 EYLÜL MÜ 21 EYLÜL MÜ?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edildi.

Barış Günü'nün amacı dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenme yaratılmasıdır. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine “Yaşasın Tam Dünya Barışı” yazısı kazındı.

Birleşmiş Millet tarafından bir Dünya Barış Günü kabul edilinceye dek, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan edip kutlamıştır.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

"Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış."

1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK