Reyting sonuçları 30 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları 30 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dünün akşam kuşağında TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Star TV'de ise Beni Satan Casus yabancı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 30 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
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30 Ekim Çarşamba akşamı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., MasterChef Türkiye, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç ve Beni Satan Casus yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi.
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30 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
30 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kuruluş Osman ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 MasterChef Türkiye TV8
4 Sandık Kokusu SHOW TV
5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
8 Sandık Kokusu (Özet) SHOW TV
9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
10 Esra Erol'da ATV
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30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Kuruluş Osman ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Esra Erol'da ATV
4 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW
5 Kuruluş Osman (Özet) ATV
6 Sandık Kokusu SHOW TV
7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 MasterChef Türkiye TV8
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