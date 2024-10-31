30 Ekim Çarşamba akşamı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., MasterChef Türkiye, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç ve Beni Satan Casus yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi.