Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 30 Ekim 2024: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 30 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 30 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dünün akşam kuşağında TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Star TV'de ise Beni Satan Casus yabancı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 30 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 08:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          30 Ekim Çarşamba akşamı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., MasterChef Türkiye, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç ve Beni Satan Casus yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi.

        • 2

          30 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          30 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 MasterChef Türkiye TV8

          4 Sandık Kokusu SHOW TV

          5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW

          6 SHOW ANA HABER SHOW TV

          7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          8 Sandık Kokusu (Özet) SHOW TV

          9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          10 Esra Erol'da ATV

        • 4

          30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW

          5 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          6 Sandık Kokusu SHOW TV

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 MasterChef Türkiye TV8

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Yapay zekaya KDV geliyor
        Yapay zekaya KDV geliyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Habertürk Anasayfa