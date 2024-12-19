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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Aralık 2024: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla... Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 18 Aralık 2024 tablosu: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi belli oldu

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 18 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 07:45 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:05
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        • 1

          18 Aralık Çarşamba akşamı Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D’de Annem Ankara, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, Now TV’de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet, TRT 1’de Sen Türkülerini Söyle, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 18 Aralık 2024 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          18 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          18 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          18 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Annem Ankara KANAL D

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          4 Sandık Kokusu SHOW TV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Annem Ankara (Özet) KANAL D

          7 MasterChef Türkiye TV8

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Sahipsizler STAR TV

          10 Esra Erol'da ATV

        • 4

          18 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Sahipsizler STAR TV

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Annem Ankara KANAL D

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          7 Atv Ana Haber ATV

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          10 Sahipsizler (Özet) STAR TV

        • 5
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