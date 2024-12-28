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        Haberler Bilgi Ekonomi Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Ocak 2025 dul ve yetim aylığı(maaşı) ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Ocak 2025 dul ve yetim aylığı(maaşı) ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Enflasyon oranının açıklanmasına kısa süre kaldı. Aralık ayı enflasyon oranı belli olduktan sonra dul ve yetim maaşı da belli olacak. Peki Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Ocak 2025 dul ve yetim aylığı(maaşı) ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:05
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        • 1

          6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla emekli ve memur zam oranları da açıklanacak. Vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanan dul ve yetim aylığı da zamlanmış olacak. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak ve kimler bu maaşı alabilir? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Emekli maaşının artmasıyla birlikte dul ve yetim maaşı ödemeleri de artıyor.

          Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.

          DUL VE YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

          Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

        • 3

          Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

          Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

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