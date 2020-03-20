20 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Dükkanda hapşırık herkesi korkuttu

Zonguldak'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

20.03.2020 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs önlemi
DHA

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı tedbirler gün geçtikçe artarken esnafta iş yerlerini sürekli dezenfekte ediyor. Kent merkezindeki Soğuksu Semti'nde halı satan Mahmut Ay'ın iş yerinde dün öğle saatlerinde yaşananlar ise insanların salgına karşı yaşadığı paniği gözler önüne serdi.

Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı, iş yerinde hapşırınca çalışanlar ve diğer müşteriler kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay ise oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Mahmut Ay ve iş yerindekiler büyük panik yaşadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları anlatan Mahmut Ay, "Konuşurken hapşırdı. Hapşırınca böyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarım da dükkandan kaçtı. Gündemde koronavirüs var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca da böyle bir olay yaşandı. Kendisi bölge bayimiz. Ankara'dan gelince ve hapşırınca biraz tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Doğum gününde yalnız bırakmadılar... Karantinaya yaratıcı çözüm
Doğum gününde yalnız bırakmadılar... Karantinaya yaratıcı çözüm
Alevilerle ilgili sözleri tepki çekmişti... Yeni gelişme!
Alevilerle ilgili sözleri tepki çekmişti... Yeni gelişme!
AVM'lerden önlemlere destek! Kapalı mağazalardan kira alınmayacak
AVM'lerden önlemlere destek! Kapalı mağazalardan kira alınmayacak
Burak Akkul'dan kötü haber... Eşi sinir krizi geçirdi
Burak Akkul'dan kötü haber... Eşi sinir krizi geçirdi
Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu
Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu
Furkan'ın takımında koronavirüs!
Furkan'ın takımında koronavirüs!
Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor
Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor
Haftere bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi
Haftere bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X