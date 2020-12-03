Koronavirüs önlemleri genelgesiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları hayata geçiriliyor. Daha önce yayımlanan düğün genelgesi ile düğünler iptal edilmiş, nikahların ise süreleri ve katılımcı sayıları kısıtlanmıştı. Hafta sonu ve hafta içi düğünler nasıl yapılacak?

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Yeni koronavirüs kısıtlamalarıyla alınan karar şöyle; "Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi sağlanacaktır." ifadesi yer aldı.

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Ekim ayı düğün genelgesiyle koronavirüs nedeniyle birçok toplu etkinlik ve törenlere yasaklar gelmişti. Covid-19 salgınının yayılımını azaltmak için Ekim ayında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yasaklandı. Nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasına karar verilmişti.

Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.