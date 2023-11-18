İzmir'de düğündeki pompalı dehşette 1 kişi tutuklandı!
İzmir Menemen'de düğün sahipleriyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişiyi öldüren, 7 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.
Kazımpaşa Mahallesinde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) ve Lütfi H. (26), düğün sahipleriyle tartıştı.
Yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: İHA)
POMPALI TÜFEKLE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ AÇTILAR
Olay yerinden ayrılan ikili, bir süre sonra pompalı tüfeklerle yeniden gelerek çevreye rastgele ateş etti ve kaçtı.
Pompalı tüfek saçmalarının isabet ettiği 8 kişi, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerden Metin Syi kısa sürede, hakkında 13 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Lütfi Hyi de daha sonra yakaladı.
Hastanede tedavileri tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin kullandıkları uyuşturucu etkisinde düğüne geldikleri, kendilerini uzaklaştırmak isteyen düğün sahipleriyle tartıştıkları ve daha sonra olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin S. tutuklanırken, Lütfü H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haberin görseli DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.