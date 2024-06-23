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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünde havaya ateş açıp 8 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Düğünde havaya ateş açıp 8 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

        Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki sokak düğününde pompalı tüfekle havaya ateş açıp, 8 kişiyi yaralayan maganda tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:19 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:20
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        Düğün magandası tutuklandı
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        Niğe'nin Altunhisar ilçesindeki sokak düğününde pompalı tüfekle havaya ateş açıp, 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan D.B.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, dün akşam ilçeye bağlı Çömlekçi köyünde meydana geldi. Sokak düğününde havaya D.B.Ö.’nün pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar, 8 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından D.B.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Niğde Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, D.B.Ö.’nün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtilerek, “Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine asla müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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