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        Haberler Gündem Güvenlik Düğünde havaya ateş açan muhtar gözaltına alındı

        Düğünde havaya ateş açan muhtar gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'daki bir köy düğününde havaya ateş açan muhtar ve beraberindekiler sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:51
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        Düğünde havaya ateş açan muhtar gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyündeki bir düğünde havaya ateş açıldı.

        Davetlilerin tabancaları çapraz bir şekilde tutarak havaya ateş açtıkları görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.

        Tepki çeken görüntülerin ardından Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler inceleme başlattı.

        4 GÖZALTI

        Jandarma ekipleri, havaya ateş açtıkları tespit edilen aralarında muhtar A.A.'nın da bulunduğu, M.K., F.K. ve Ö.K.'yi gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken adreslerde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #afyonkarahisar
        #muhtar
        #Düğün magandası
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