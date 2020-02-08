08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit’te yaşayan 58 yaşındaki Nurdan Külcü, 25 yıl boyunca İzmit Belediyesi’nde pedagog olarak çalıştı. Külcü, bir süre önce İzmit merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Şahinler köyünde bulunan belediyeye ait kültür merkezinde görevlendiril
Kültür merkezini düğünler için kiralayanlara kapıyı açan, ayrıca temizlik de yapan Külcü, kadrosuna uygun bir görevde çalışmadığı gerekçesiyle avukat Feride Külcü aracılığıyla Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Bu sırada yerel seçimlerin ardından göreve gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Külcü’yü kadro unvanına uygun bir göreve getirdi. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava ise geçtiğimiz gün sonuçlandı.
“HUKUKA AYKIRI BİR İŞLEM”
İdare mahkemesi kararında; ‘1993 yılında doğrudan pedagog kadrosuna atanan davacının atanmasının yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca gerekli olan şartları taşımadığını ortaya koyan somut bir husus ortaya konulmaksızın davacının atamasının iptali yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı’ belirtildi. Ayrıca dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğundan mahrum kaldığı ödeneklerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi. Kararla birlikte Nuran Külcü, yeniden pedagog kadrosuna atanacak ayrıca kayıp haklarını da yasal faiziyle birlikte İzmit Belediyesi'nden alacak.
“KADINA YAKLAŞIMIN BİR ÖRNEĞİYDİ”
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (TÜM BEL SEN) Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, “Bu olay sadece arkadaşımızın durumunda ibaret bir örnek değildi. Bu durum, daha önce İzmit Belediyesinde kadına yönelik yaklaşımın bir göstergesiydi. Çalışma yaşamında bir kadın emekçiye reva gösterilmeyecek bir durum söz konusuydu. Burada arkadaşımızın sendikal mücadelesi ve dik duruşu da önemlidir. Çalışma yaşamı açısından önemli bir hukuk zaferidir. Kamuda çalışan emekçiler için önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu karar nedeniyle adalete teşekkür ediyoruz” dedi.
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