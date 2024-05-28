Düğün konvoyundan rastgele ateşe açtı

Ankara'nın Sincan ilçesinde düğün konvoyundaki bir kişi, uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan Malazgirt Mahallesi, İlgi Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, düğün konvoyundaki 06 DID 119 plakalı hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı.

Fotoğraf: DHA

Korkulu dakikalara neden olan o anlar kameraya da yansırken, olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalanıp, polis merkezine götürüldü.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.