Batı Karadeniz sahillerinin çok güzel olduğuna işaret eden Başer, "İnsanlarda artık düğün fotoğraflarını doğal ortamlarda çektirme yönünde bir eğilim var. Bu şekilde yapılan çekimlerde daha doğal kareler elde ediliyor. Akçakoca sahilleri de bu manada bize bir çok seçenek sunuyor. Biz de Akçakocamızı, Batı Karadeniz'in incisini bolca kullanıyoruz" diye konuştu.