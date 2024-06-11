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        Haberler Gündem Güncel Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı

        Çorum'un Bayat ilçesinde düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan 65 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:37
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        Düdüklü tencere bomba gibi patladı
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        Bayat'ın Yoncalı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Kezban K., yemek pişirirken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

        Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan Kezban K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #düdüklü tencere
        #çorum
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