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        Haberler Ekonomi Enerji Dubai Yüksek Enerji Konseyi, 'Emirlikler Enerji Proje Yarışması'nın lansmanı İstanbul’da yapıldı - Enerji Haberleri

        Dubai Yüksek Enerji Konseyi, 'Emirlikler Enerji Proje Yarışması'nın lansmanı İstanbul’da yapıldı

        'Emirlikler Enerji Proje Yarışması' lansman etkinliğinde, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden enerji sektörünün önde gelen yetkilileri ve uzmanları bir araya geldi. Yarışmanın çeşitli kategorileri ve hedefleri hakkında bilgilerin verildiği etkinlikte iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi projeleri olan Türkiye'deki tüm kurum ve şirketler, yarışmaya başvuru yapmaya davet edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:48 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:48
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        'Emirlikler Enerji Proje Yarışması'nın lansmanı İstanbul'da yapıldı
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        Dubai Yüksek Enerji Konseyi, 2025 “Emirlikler Enerji Proje Yarışması” beşinci dönemini Türkiye'de “Karbon Nötrlüğünü Teşvik” temasıyla başlattığını duyurdu. Lansman, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.

        Etkinlikte, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden enerji sektörünün önde gelen yetkilileri ve uzmanları bir araya geldi. Toplantıda yarışmanın stratejik hedefleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğini artırma konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, enerji alanında kamu ve özel sektör arasında inovasyon ve ortaklıkları geliştirmek için ortak bir vizyon da sunuldu.

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        Dubai Yüksek Enerji Konseyi Genel Sekreteri ve Emirlikler Enerji Proje Yarışmasının İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Ahmad Buti Al Muhairbi etkinlikte şunları söyledi: "Beşinci dönem Emirlikler Enerji Proje Yarışmasını, yenilenebilir enerji ve yeşil teknoloji alanında bölgenin önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sektörü temsil eden çatı kuruluşlar ve üniversitelerin de katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan stratejik ortaklıkları güçlendirme taahhüdümüzü yansıtmaktadır.”

        Al Muhairbi, “Emirlikler Enerji Proje Yarışması, Türkiye'de enerji alanındaki en iyi uygulama ve yenilikleri öne çıkarmayı hedefliyor ve kurumları çevresel zorluklarla başa çıkma ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama yolunda değerli projeler sunmaya teşvik ediyor.” dedi.

        Türkiye yenilenebilir enerjide önemli fırsatlar sunuyor

        Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olan Türkiye'nin bu kaynakları genişletmek için büyük hedefleri bulunuyor. Yapılan son araştırmalar, Türkiye'nin Orta Doğu bölgesinde yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir güç haline gelebileceğini ve temiz enerji kaynaklarından elektrik üretiminde fazla verebileceğini ortaya koyuyor. Nitekim Mart 2024 verilerine göre Türkiye'de yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payı yüzde 63,6'ya ulaşarak Mart 2023'teki yüzde 51,3'lük oranın üzerine çıkmış durumda*.

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        Enerji verimliliği ve çevre alanındaki projeler ödüllendiriliyor

        2023-2025 Emirlikler Enerji Proje Yarışması, enerji verimliliği ve yenilikçi çevre projeleri alanında gösterilen çabaları onurlandırmayı hedefliyor. Proje yarışması, şirketler ve bireylerin enerji yönetimi ve tasarrufu konularındaki başarılarını sergilemelerine olanak tanıyan küresel bir platform sunuyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve çevre korumanın önemine dair kamu bilincini artırmayı da amaçlıyor.

        Etkinlikte, yarışmanın çeşitli kategorileri ve hedefleri hakkında bilgi verilerek, Türkiye'deki kurumların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında proje yarışmasına başvuruda bulunma ve rekabet etme fırsatları tanıtıldı.

        Bölgesel ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım

        Konferansın kapanışında Al Muhairbi, Tamimi Consulting firmasına lansman etkinliğinin başarılı organizasyonu için teşekkürlerini sundu ve proje yarışmasının sürdürülebilir enerji alanında bölgesel ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Her iki ülkenin başarılı deneyimlerinden faydalanarak çevresel performansı geliştirme ve karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşma gerekliliğine vurgu yaptı.

        Etkinlik sırasında, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi projeleri olan Türkiye'deki tüm kurum ve şirketler, Emirlikler Enerji Proje Yarışmasına katılmaya ve katkı sağlamaya davet edildi.

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