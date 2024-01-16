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        Haberler Magazin Dua Lipa - Callum Turne aşkı fotoğraflandı - Magazin haberleri

        Dua Lipa - Callum Turne aşkı fotoğraflandı

        Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, önceki gün ilk kez yan yana görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:54
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          Müzik dünyasının yükselen yıldızlarından Dua Lipa, 2024'ü yeni bir aşkla karşıladı. Bir süredir İngiliz oyuncu Callum Turne ile aşk yaşadığına dair haberlerle gündemde olan Arnavut asıllı ünlü şarkıcı, sonunda sevgilisiyle görüntülendi.

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          Geçen hafta, Beverly Hills'te düzenlenen bir davette samimi bir şekilde eğlenen Lipa ve Turner mekândan farklı dakikalarda çıkmıştı.

          Bir süredir gazetecilere görüntü vermemek için çaba sarf eden âşıklar yakalayı ele verdi. Çift, dün gece Santa Monica'da yan yana objektiflere yansıdı.

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          İkili böylelikle birlikteliklerini ilan etti. Dua Lipa ve Callum Turne, gazetecilere aldırmadan bir yandan sohbet edip bir yandan da birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yürüdü.

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          Çifte yakın bir kaynak, henüz ilişkinin başında olmalarına rağmen önemli etkinliklere birlikte katılarak ilişkilerinin ciddi boyutta olduklarını gösterdiklerini söylemişti.

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          Callum Turner, yapımcılığını Tom Hanks ve Steven Spielberg'in üstlendiği dizinin yanı sıra şu anda George Clooney'nin son filmi 'The Boys in the Boat'ta da rol alıyor. Turner, daha önce de iki bölümlük 'Fantastik Canavarlar' filmlerinde yer almıştı.

          Fotoğraflar: Backgrid USA

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