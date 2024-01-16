Dua Lipa - Callum Turne aşkı fotoğraflandı

Geçen hafta, Beverly Hills'te düzenlenen bir davette samimi bir şekilde eğlenen Lipa ve Turner mekândan farklı dakikalarda çıkmıştı.

Bir süredir gazetecilere görüntü vermemek için çaba sarf eden âşıklar yakalayı ele verdi. Çift, dün gece Santa Monica'da yan yana objektiflere yansıdı.