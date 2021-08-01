Türkiye'de yaşanan yangın felaketi için dünyanın birçok yerinden yardım mesajı gelirken, spor ve sanat dünyasından ünlü isimleri de üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Dua Lipa, Bella Hadid, Michele Morrone ve Lewis Hamilton #PrayForTurkey (Türkiye için dua et) etiketi altında mesajlar paylaştı.