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DSÖ: Mevcut Covid-19 aşıları, yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut Covid-19 aşılarının, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ettiğini bildirdi

Giriş: 19.05.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
DSÖ: Mevcut Covid-19 aşıları, yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor
AA

DSÖ'nün Covid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu, yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayımlayarak, Covid-19 aşı formülasyonlarının bileşimi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Danışma Grubunun, mevcut Covid-19 aşılarının performansını, virüsün gelişimi bağlamında incelediği aktarılan açıklamada, devam eden çalışmalar ve güncellemelerle dolaşımdaki varyantlara karşı aşı kaynaklı bağışıklığı geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

"CİDDİ HASTALIK VE ÖLÜME KARŞI YÜKSEK DÜZEYDE KORUYUCU OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Mevcut Covid-19 aşıları, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor. Aşı bileşiminin güncellenmesi, virüsün ve dolaşımdaki varyantların gelişimini hesaba katıyor ve semptomatik hastalığa karşı korumayı iyileştirmeyi amaçlıyor" ifadesi kullanıldı.

Grubun, gelecekteki Covid-19 aşı formülasyonlarının bileşimlerinde yeni varyantlar olan XBB.1'in kökeninin kullanıldığını açıkladığı da kaydedildi.

DSÖ, Bağışıklık İçin Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) Mart 2023'te güncellenen tavsiyelerine göre, mevcut onaylı Covid-19 aşılarının kullanımını güçlü şekilde tavsiye ediyor.

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