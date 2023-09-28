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        Haberler Sağlık DSÖ: Mevcut Covid-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor

        DSÖ: Mevcut Covid-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut Covid-19 aşılarının güvenli ve etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:17
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        DSÖ'den mevcut Covid-19 aşılarıyla ilgili açıklama
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        DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kuzey yarımkürede kış mevsimi öncesi Covid-19 ile ilgili endişe verici eğilimleri görmeye devam ettiklerini dile getiren Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve ABD'de son 28 günde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar ve yoğun bakıma kabullerin arttığını söyledi.

        Ghebreyesus, Covid-19 ile ilgili aşılamanın en fazla risk altındaki kişiler için düşük kaldığını, dünya nüfusunun 3'te 2'sinin ilk doz aşıyı aldığını fakat sadece 3'te 1'inin hatırlatma dozunu vurulduğunu ifade etti.

        "Covid-19, 2 yıl önceki gibi akut kriz olmayabilir ancak bu onu görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor" diyen Ghebreyesus, ülkelerin Covid-19 ile mücadele için çok fazla yatırım yaptığını ve bu konudaki önlemlerini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

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        Yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Libya'daki kriz halinin sürdüğünü söyleyen Ghebreyesus, "Libya'da resmi olarak 4 binden fazla kişi öldü, 8 bin 500'den fazla kişi kayıp ve 30 binden fazla kişi yerinden edildi" dedi.

        Ghebreyesus, Libya'daki sağlık tesisleri ve hastanelerin, yapısal hasar, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği ile sağlık çalışanlarının yetersizliği nedeniyle yalnızca 3'te 1'inin işlevsel durumda olduğunu kaydetti.

        DSÖ'nün Libya'daki yerel otoriterlerle işbirliği içerisinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunları desteklemek için DSÖ'nün acil durum fonundan 2,3 milyon dolar ayırdıkları ve 11 milyon dolar tutarında yardım çağrısı başlattıklarını belirtti.

        "MEVCUT COVID-19 AŞILARI GÜVENLİ VE ETKİLİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

        "Son dönemde Covid-19 vakaları artarken yeni varyantların daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyleyebilir misiniz? Yeni varyantlar için yeni aşı programlarına ihtiyaç duyulacak mı?" sorusunu yanıtlayan DSÖ'nün Covid-19'a Karşı Mücadele Teknik Heyeti Lideri Maria Van Kerkhove, Covid-19'un yaygın yeni varyantları olan EG.5.1 (Eris) , XBB.1.5 ve BA.2.86'nın (Pirola) ciddiyet düzeyinde bir değişiklik tespit etmediklerini dile getirdi.

        Covid-19'a karşı alınan önlemlerin işe yaradığını vurgulayan Kerkhove, "Mevcut Covid-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor, ciddi hastalıkları ve ölümleri önlüyor" dedi.

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