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Haberler Sağlık

DSÖ, Afrika'da artan plastik kullanımına karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), nüfusun hızla artması ve şehirleşmeden ötürü Afrika ülkelerindeki plastik kullanımının arttığı uyarısını yaptı

Giriş: 06.06.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
DSÖ, Afrika'da artan plastik kullanımına karşı uyardı
AA

DSÖ Afrika Bölge Ofisi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP), plastiğin çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak için Afrika ülkelerinin ulusal programlarına ortak destek vereceği ifade edildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Afrika kıtasının dünyadaki plastik kaynaklarının yüzde 5'ini üretiyor ve sadece yüzde 4'ünü tüketiyor olmasına rağmen son yıllarda artan nüfus ve şehirleşmeden ötürü kıtada tek kullanımlık plastik kullanımının arttığına dikkat çekildi.

Dünyanın en az plastik tüketen bölgelerinden olmasına rağmen kıtada plastik çöplerin yakılması ve uygun şekilde imha edilmemesinden ötürü çevre ve sağlık sorunlarının arttığına yer verilen açıklamada, Afrika'da herhangi bir plastik işleme merkezinin olmamasının, tarım alanları ve suyun kirlenmesine yol açtığı vurgulandı.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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