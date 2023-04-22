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Haberler Sağlık

DSÖ: Afrika'da 33 milyon çocuk 2025'e kadar aşılanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde 33 milyon çocuğun 2025'e kadar kızamık, menenjit, difteri, çocuk felci ve sarı humma gibi hastalıklara karşı aşılanması gerektiğini bildirdi

Giriş: 22.04.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
DSÖ: Afrika'da 33 milyon çocuk 2025'e kadar aşılanmalı
DSÖ: Afrika'da 33 milyon çocuk 2025'e kadar aşılanmalı
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AA

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, kıtadaki aşılama çalışmalarının artması gerektiğine dikkati çekti.

Salgın hastalıkların yayıldığını belirten Moeti, 2025'e kadar 33 milyon çocuğun kızamık, menenjit, difteri, çocuk felci ve sarı humma gibi hastalıklara karşı aşılanması gerektiğini dile getirdi.

Covid-19 salgınının aşılama çalışmalarını sekteye uğrattığını ifade eden Moeti, birçok çocuğun aşılanamadığı için hayatını kaybettiğini kaydetti.

Hükümetlere çağrı yapan Moeti, çocukların korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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