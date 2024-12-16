DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izle 2024: DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 515 işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Doğrudan noter kurasıyla 263, sınav yöntemiyle 252 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 16 Aralık Pazartesi bugün gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılan kura sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri bolge21.dsi.gov.tr adresinden yayımlanacak. Peki, 2024 DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DSİ işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda 515 işçi alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla; ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Söz konusu alım için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi sırada kura adımı var. Peki, Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte 2024 DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı…
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DSİ 515 İŞÇİ ALIMI KURA İLE BELİRLENİYOR
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.
DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 515 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 263 adedi doğrudan noter kurasıyla, 252 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek.
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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
2024 Yılı İşçi Alımı Başvuru Sahipleri Noter Kura Çekimi Duyurusu yayımlandı.
Duyuru doğrultusunda DSİ işçi alımı kura çekimi, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10:30'da başladı.
Kura çekilişi DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (İzmir Karayolu Üzeri 5. Km. Kuyulu Mah. Efeler/AYDIN) kampüsünde yer alan konferans salonunda Noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda gerçekleştiriliyor.
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DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Noter kurası Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
DSİ işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 20 Aralık 2024 tarihinde https://bolge21.dsi.gov.tr adresinden yayımlanacak.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
''Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Daimi İşçi kadrolarına alım yapılmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından çıkılan ilan neticesinde oluşan ve ilgili kurum tarafından Kurumumuza bildirilen listeler üzerinden yukarıda anılan yönetmelik hükümleri gereği her bir pozisyon için asil ve yedek adayların belirlenebilmesi için 16.12.2024 tarihinde saat 10:30'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (İzmir Karayolu Üzeri 5. Km. Kuyulu Mah. Efeler/AYDIN) kampüsünde yer alan konferans salonunda Noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup ayrıca noter kurası Bölge Müdürlüğümüz sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak da yayınlanacaktır. (https://www.facebook.com/DSI.21.Bolge.Mudurlugu)
Noter yetkilileri tarafından yapılacak kura işlemi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri 20.12.2024 tarihinde yine https://bolge21.dsi.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarına göre alım yapılacak olan Dozer Operatörü ile Ekskavatör Operatörü kadro unvanları ile ilgili kura çekimi İŞKUR tarafından bildirilen listelerde yer alan başvuru sahipleri arasından açık iş sayımızın 4 katı kadar asil ve 4 katı kadarda yedek aday olarak belirlenecektir.
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İnşaat Sürveyanı (Muğla İli), Aşçı Yardımcısı, Topoğraf, İnşaat Sürveyanı (Aydın İli), Elektrik Elektronik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Hidrolog Yardımcısı pozisyon unvanları ile ilgili kura çekimi İŞKUR tarafından bildirilen listelerde yer alan başvuru sahipleri arasından açık iş sayımız kadar asil ve açık iş sayımızın 4 katı kadarda yedek aday olarak belirlenecek olup kurada ismi çıkan adaylar, başvurdukları pozisyon ile ilgili iş ilanımızda belirtilen talep şartlarını taşımak koşulu ile herhangi bir sınava tabi tutulmayacaklardır.
Kura çekimi sonucunda Kurumumuz web sayfasında ilan edilen listede asil aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinin, başvurdukları pozisyon ile ilgili talep şartlarımızı taşıdığını dair ispatlayıcı belgeleri duyurulacak tarih aralığında ibraz etmeleri istenecektir.
Asil adaylardan kendilerine verilen süre içerisinde yeterli ve uygun belge ibraz edemeyenlerin tespiti halinde yerine kurada her bir kadro/pozisyon için ayrı olarak belirlenen yedek aday listesinde bulunan adaylardan sıralı olarak aynı şekilde duyuru ile söz konusu belgeleri ibraz/teslim etmeleri istenecektir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup kura sonuçları için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.''
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DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı alınacak.
Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alınacak.
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GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
6) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.
7) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
8) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
11) Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı kadrolarına atanacaklar doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın.) belirlenecektir. Alım yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, asıl sayısının 4 katı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
12) Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü ve Greyder Operatörü kadrosuna atanacaklar meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutularak belirlenecektir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. Sınav sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup alım yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asıl, alım yapılacak kadro sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
13) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için belirtilen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.
14) Adayların atanacakları kadrolarla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
15) Şoför, Operatör (ekskavatör, dozer, greyder), Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına atanacak adayların Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporunu ibraz etmesi gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
16) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.
17) Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
18) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.
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