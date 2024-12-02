DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
25 Kasım'da başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvuruları 29 Kasım tarihinde sona erdi. Taşra teşkilatında görevlendirilecek 515 personelin 263 adedi noter kurasıyla, 252 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından gözler, DSİ işçi alımı kura çekiminin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. Peki, "DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman?" İşte 2024 DSİ işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı yapıyor. 25-29 Kasım tarihlerinde İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekiminin yapılacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; DSİ işçi alımının sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla; ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınava tabi olacak. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
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DSİ 515 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.
DSİ'nin konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, DSİ işçi alımı başvuruları 25 Kasım’da başladı ve 29 Kasım Cuma günü sona erdi.
515 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 263 adedi doğrudan noter kurasıyla, 252 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek.
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DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı alınacak.
Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alınacak.
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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, YAZILI VE SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak.
Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.
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DSİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
DSİ işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresinden açıklanacak.