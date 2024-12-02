Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı yapıyor. 25-29 Kasım tarihlerinde İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekiminin yapılacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; DSİ işçi alımının sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla; ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınava tabi olacak. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...