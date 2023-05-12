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DSİ 819 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir? DSİ personel alımı nasıl başvuru yapılır?

DSİ 819 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapıyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleşecek DSİ personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı adayların gündemini meşgul etmeye başladı. DSİ işçi alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlamasının ardından, DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları da netlik kazanmış oldu. İşte 2023 DSİ 819 işçi alımı branş, kontenjan dağılımı...

Giriş: 12.05.2023 - 20:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DSİ personel alımı başvuruları 12 Mayıs Cuma günü itibarıyla başladı. DSİ işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adayları başvuru kılavuzu ile başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, "DSİ 819 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir? DSİ personel alımı nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

  • DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı sürekli işçi alımı başvuruları 12/05/2023-16/05/2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 

     

  • DSİ İŞÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    DSİ ilçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapabilecek. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak. Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

  • DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

    2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

     

  • 3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

     

  • 4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

    5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır.

    6) Mevzuat uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

     

    7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

    8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

    -Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

    -Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

     

  • SINAV HAKKINDA

    Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

    Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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