DS Automobiles'in SUV Coupé ve geleneksel kompakt hatchback tasarımını birleştiren modeli DS 4, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.
Avrupa pazarlarında 2021 yılının son çeyreğinden itibaren satışına başlanacak olan modelin, 2022 yılında Türkiye'deki bayilere geleceği açıklandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu, "2022 yılında DS 4’ü Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Talebe göre hareket edip araçlarımızı hızlı bir şekilde müşterilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. DS 4 için Türkiye’den ciddi bir talep var. 2022 yılında DS 4 için beklentilerimizin üzerinde bir taleple karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.
1.83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine ev sahipliği yapan 720 mm'lik tekerleklere sahip DS 4'ün uzunluğu 4.40 metre, yüksekliği ise 1.47 metre olarak açıklanıyor.
Araçta DS Active Scan Suspension adı verilen adaptif süspansiyon sistemine yer verilirken, dört yükseklik sensörü ve üç ivme ölçer ile sistemin her bir tekerleği ayrı ayrı kontrol ettiği belirtildi.
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ
EMP2 platformda üretilen DS 4'te aynı platformu paylaşan PSA modellerinden farklı olarak, kompozit malzemelerden üretilen yeni parçalar, sıcak preslenmiş yapısal parçalar ve klima ünitesi gibi daha kompakt tasarlanmış bileşenler bulunuyor.
Verilen bilgiye göre, DS 4 yüzde 95'i yeniden kullanılabilir malzemeden ve yüzde 85'i geri dönüşebilen parçalardan üretildi. Ağırlığının yüzde 30'u metal ve polimer arasında değişen yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan aracın, özellikle ön panel ve görünmeyen parçalarının yüzde 20 oranında kenevirden yapıldığı kaydedildi.
DS 4'ün kaputunun altında ise, 225 beygir güç üreten şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile, PureTech 130, 180 ve 225 beygir güç sunan benzinli modeller ve 130 beygir güç sunan BlueHDi dizel motor seçenekleri yer alıyor. Tümü motor seçeneklerinde 8 ileri tam otomatik şanzıman bulunuyor.
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