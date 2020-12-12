Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile sarı-kırmızılı takımın eski yıldızları Didier Drogba, Wesley Sneijder ve Albert Riera, unutulmaz Juventus zaferinin yıl dönümünde online olarak bir araya geldi.

11 Aralık 2013'te Sneijder'ın golüyle 1-0 biten maçla ilgili konuşan oyuncuların konuşmaları Galatasaray mobil uygulaması üzerinden taraftarlara ulaştırıldı.

Sneijder, golü, "Koşuyordum, top geldi ve vurdum. Kaleye bakmadım bile" sözleriyle anlattı.

Hollandalı isim, Muslera'ya, "Galatasaray'ın yeni başkanı sen mi oldun?" diyerek espri yaparken Didier Drogba da "Sneijder, hadi geri dönelim dostum" ifadelerini kullandı.