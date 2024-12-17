Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna cevap
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, 4-3'lük Trabzonspor galibiyetinin ardından emekli olacağına dair soruya yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yenen Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, emeklilik sorusunu yanıtladı.
EMEKLİLİK SORUSUNA YANIT
Maç sonrası konuşan Mertens, "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, stadlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi." dedi.
"Sezon sonu futbolu bırakacak mısın?" sorusunu yanıtlayan Belçikalı yıldız, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.