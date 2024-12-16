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        Haberler Dünyadan Drake'in benzerleri yarışmasını kazanana ünlü şarkıcıdan para ödülü - magazin haberleri

        Drake'in benzerleri yarışmasını kazanana ünlü şarkıcıdan para ödülü

        Ünlü şarkıcı Drake, kendisine benzeyenler yarışmasını kazanan kadın hayranına 10 bin dolar ödül verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:42
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          Beş Grammy ödüllü şarkıcının doğup büyüdüğü Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen yarışmaya Drake hayranları akın etti.

          Ünlü rap şarkıcısı Drake, kendisine benzerlik yarışmasını kazanan bir kadın hayranına 10 bin dolar hediye etti.

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          Yarışmayla ilgili haberlerin ardından etkinliği düzenleyen mekanın sahipleri, Kanadalı şarkıcının ana ödül olarak 10 bin dolar hediye edeceğini söylediği mesajın ekran görüntüsünü Instagram'da paylaştı.

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          Drake'in bu yılın başlarında sergilediği saç örgülü görünümüne benzer şekilde iki örgülü saçının yanı sıra yapay sakalla ünlü şarkıcıyı taklit eden kadın hayranı, büyük ödülü kazandı.

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          İşte, Drake'in benzerleri yarışmasını kazanan Drake hayranı kadın...

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          38 yaşındaki şarkıcı, yarışmadan pek çok videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaştı ve "Bu şehri seviyorum" diye yorum yazdı.

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