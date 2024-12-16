Drake'in benzerleri yarışmasını kazanana ünlü şarkıcıdan para ödülü
Ünlü şarkıcı Drake, kendisine benzeyenler yarışmasını kazanan kadın hayranına 10 bin dolar ödül verdi
- 1
Beş Grammy ödüllü şarkıcının doğup büyüdüğü Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen yarışmaya Drake hayranları akın etti.
Ünlü rap şarkıcısı Drake, kendisine benzerlik yarışmasını kazanan bir kadın hayranına 10 bin dolar hediye etti.
- 2
Yarışmayla ilgili haberlerin ardından etkinliği düzenleyen mekanın sahipleri, Kanadalı şarkıcının ana ödül olarak 10 bin dolar hediye edeceğini söylediği mesajın ekran görüntüsünü Instagram'da paylaştı.
- 3
Drake'in bu yılın başlarında sergilediği saç örgülü görünümüne benzer şekilde iki örgülü saçının yanı sıra yapay sakalla ünlü şarkıcıyı taklit eden kadın hayranı, büyük ödülü kazandı.
-
- 4
İşte, Drake'in benzerleri yarışmasını kazanan Drake hayranı kadın...
- 5
38 yaşındaki şarkıcı, yarışmadan pek çok videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaştı ve "Bu şehri seviyorum" diye yorum yazdı.