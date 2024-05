Drake ile Kendrick Lamar kavgasından bir restoran kârlı çıktı

"SERTİFİKALI SÜBYANCI"

İki yıldız arasındaki çekişme bir ay önce Kendrick Lamar'ın 'First Person Shooter' adlı şarkısında Kanadalı rapçi ve J. Cole'a saldırmasıyla başladı.

Drake, Lamar'ı aile içi şiddetle suçlayan bir diss şarkısıyla yanıt verirken, Lamar da Drake'i gizlediği bir kız çocuğa sahip olmakla suçladı. Lamar, 'Not Like Us' adlı başka bir şarkıda Drake'i 'sertifikalı sübyancı' olarak nitelendirdi ve genç kadınlarla olduğu iddia edilen etkileşimlere birçok kez atıfta bulundu.