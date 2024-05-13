Drake ile Kendrick Lamar kavgasından bir restoran kârlı çıktı
Bir süredir karşılıklı diss atarak aralarındaki kavgayı sürdüren ünlü rapçiler Drake ile Kendrick Lamar, bir restorana ilham verdi. Rapçilerin şarkısında adı geçen restoran ilginç bir hamle yaptı
- 1
Kanada'nın Toronto kentinde bir Çin restoranı, yemeklerinden birine ünlü rap şarkıcısı Kendrick Lamar'ın adını verdi.
Kendrick Lamar ile bir süredir kavgalı olan ve şarkılar üzerinden atışan ünlü rapçi Drake'in memleletinde yer alan New Ho King adlı restoran, ABD'li Lamar'ın 'Euphoria' şarkısından dolayı bu kararı aldı. Lamar, Drake'e 'diss attığı' (rapçilerin şarkılar üzerinden birbirini yermesi) bu şarkıda restoranın adını geçirmişti.
- 2
SATIŞLAR YÜZDE 300 ARTTI
Şarkıda Kendrick Lamar, "New Ho King'de dip soslu kızarmış pilav ve adi bir crodie yiyorum" sözü geçiyor.
Sahibi Johnny Lu'ya göre şarkının piyasaya çıktığı 30 Nisan'dan bu yana Toronto'nun Çin Mahallesi semtinde bulunan restoranın satışları yüzde 300 oranında arttı.
- 3
MÜŞTERİLER AKIN EDİYOR
Bir yemek bloğu yazarının yayınladığı viral bir videoya göre, müşteriler artık büyük bir tabak kızarmış pilav, kırmızı biberli ve çıtır çıtır karides ile kızarmış tavuk kanadı, et ve brokoli içeren 'Kendrick Lamar spesiyali'ni sipariş etmek için New Ho King'e akın ediyor.
The Guardian'ın 10 Mayıs tarihli haberine göre New Ho King, şehrin Çin Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteriyor. Ancak 'Kendrick Lamar spesiyali' restoranın en yeni cazibesi olarak son zamanlarda öne çıkıyor.
-
- 4
'Euphoria'nın yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra Drake, Kendrick Lamar'a 'Family Matters' başlıklı kendi diss şarkısıyla yanıt verdi. Bu defa restoran, klibin bir bölümünde yer aldı. Burada Drake ve ekibi, kızarmış pilav da dahil olmak üzere masaya yayılmış bir dizi yemekle görülebiliyor.
Drake ve Kendrick Lamar, devam eden kavgaları nedeniyle bir süredir manşetlere çıkıyorlar. İkili, bir dizi diss şarkıyla birbirlerine karşı kişisel saldırıda bulunuyor.
- 5
"SERTİFİKALI SÜBYANCI"
İki yıldız arasındaki çekişme bir ay önce Kendrick Lamar'ın 'First Person Shooter' adlı şarkısında Kanadalı rapçi ve J. Cole'a saldırmasıyla başladı.
Drake, Lamar'ı aile içi şiddetle suçlayan bir diss şarkısıyla yanıt verirken, Lamar da Drake'i gizlediği bir kız çocuğa sahip olmakla suçladı. Lamar, 'Not Like Us' adlı başka bir şarkıda Drake'i 'sertifikalı sübyancı' olarak nitelendirdi ve genç kadınlarla olduğu iddia edilen etkileşimlere birçok kez atıfta bulundu.
- 6
Şarkılar üzerinde kavga devam ederken, 7 Mayıs'ta Drake'in Toronto'daki evine silahlı saldırı yapıldı. Kapıdaki güvenlik görevlisi ağır yaralandı.
Ayrıca son olarak Drake'in malikanesine girmeye çalışan davetsiz misafir vakası da yaşandı. Eve girmeye çalışan kişi tutuklandı.
-
- 7
BASINA SESLENDİ
Tüm bu olaylar üzerine Drake'in evi basın tarafından ablukaya alındı. Bu durumdan rahatsız olan şarkıcı, Kanada merkezli haber kuruluşu CP24'e hitaben sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü rapçi; "Evin üzerinde helikopter uçurma saatlerini konuşabilir miyiz? Çünkü ne yalan söyleyeyim, uyumaya çalışıyorum. Saat 15.00'ten sonraki herhangi bir zaman benim için harika olur" dedi.