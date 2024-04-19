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        Haberler Magazin 'Dragons and Mythical Beasts', İstanbul'da

        'Dragons and Mythical Beasts', İstanbul'da

        Dünyanın en büyük kukla gösterilerinden biri olan 'Dragons and Mythical Beasts', BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Hall'de seyircileri büyüleyici bir atmosferle ağırlayacak

        Giriş: 19.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:18
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        Heyecan, aksiyon, eğlence, gizem...

        Ejderhalar, troller, gizemli tek boynuzlu atlar ve mitolojik hayvanlar...

        Özel güçlere sahip canavarlarla fantastik bir yolculuk…

        Ne yaparsanız yapın ama ejderhayı uyandırmayın...

        İngiltere'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan 'Olivier Ödülü'ne 'En İyi Aile Eğlencesi' dalında aday gösterilen 'Dragons and Mythical Beast' adlı gösteri, mitolojik hikâyeleri büyüleyici bir atmosferle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle İstanbul'da sahnelenecek.

        Dünyanın en büyük kukla gösterilerinden biri olan 'Dragons and Mythical Beasts', BKM organizasyonuyla 19 - 23 Nisan arasında Maximum Uniq Hall’da sahnede olacak.

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        'Dragons and Mythical Beasts', efsanevi canavarların bilinmeyen yönlerini sürükleyici ve eğlenceli hikayeler ile sahneye taşıyacak. Dünyanın farklı yerlerinde anlatılan mitolojik hikâyeler çocukların hayal gücünü beslerken, aileleriyle keyifli vakit geçirmesini sağlayacak.

        'Dragons and Mythical Beasts'in nasıl bir şov olduğunu, yerinde görmek, seyircilerine neler vaat ettiğini öğrenmek için Maximum Uniq'te şovun yazarı ve yönetmeni Derek Bond ve ekipteki tek Türk olan Ata Dirilgen ile buluştuk.

        2020'de tasarlanan 'Dragons and Mythical Beasts', 2021'den itibaren sahnelenmeye başlarken, Türkiye dâhil olmak üzere şu ana kadar 4 ülkeye turne düzenlendi. Önümüzdeki günlerde turne düzenlenen ülke sayısı; Portekiz ve Almanya ile birlikte 6'ya çıkacak.

        Yılda ortalama 200 kez sahnelenen 'Dragons and Mythical Beasts'ın ekibi 10 kişiden oluşuyor. Bu arada, şov, 3 ayrı ekipten oluşuyor. Her bir ekip de bir başka ülkede performans sergiliyor.

        Peki 'Dragons and Mythical Beasts' ne anlatıyor?

        Derek Bond, bu konuda şunları söyledi; "Gerek çocuklar gerekse onların ebeveynleri olmak üzere tüm seyircilerimize 55 dakika boyunca kahraman olma hissini veriyoruz. Heyecan yaratarak, duygu yoğunluğu oluşturarak seyircilerimizin fantastik bir dünyanın içine girerek orada keyifli zaman geçirmelerini hedefledik. Şovun hikâyesinin zaman ve mekânı yok. Her zamanın ve her mekânın hikâyesi...

        Ekipte yer alan tek Türk olan Ata Dirilgen, çocukluk yıllarından bu yana yaşamını İngiltere'de sürdürüyor. 'Dragons and Mythical Beasts'ın ana vatanı Türkiye'de sahnelenecek olmasından dolayı ekipteki arkadaşlarından daha fazla duygu yüklü.

        Ata Dirilgen, hem anlatıcı hem de seyirciler arasından sahneye çıkarılacak 5 çocuğun hikâyedeki eğitmeni. Dirilgen ise 'Dragons and Mythical Beasts hakkında şunları dile getirdi, "Hikâyede yer alan yaratıklar, Japon, Çin, İran, Mezopotamya, Avrupa, Azerbaycan ve İskandinav mitolojilerindeki yaratıkların bir karması. Ormanın ruhunu yansıtan canavar ise hiçbir mitolojiye ait değil. O canavar, 'Dragons and Mythical Beasts'e özel bir karakter. Çocuklar, en çok ejderhadan etkileniyor. Bunu neredeyse her gösteride deneyimledik. Dünyadaki bütün mitolojik hikâyelerde ancak bir canavarı öldürdüğünde kahraman olabileceğin belirtilir. Bizim hikâyemizde ise tam tersi. Onlarla kurulacak ilişkide tatlı dil ve kibarlıkla da kahraman olunabileceğini anlatıyoruz."

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        #Dragons and Mythical Beasts
        #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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