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İstanbul Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı pazar günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mart ayında koronavirüs tanısı konulan 56 yaşındaki Yavuz Kalaycı'nın yaklaşık 15 gün entübe durumda olduğu ve bu süre içerisinde anne ve babasını da birer hafta arayla koronavirüsten kaybettiği açıklanmıştı.

O SÖZLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞTU

İki çocuk babası Dr. Kalaycı'nın vefat etmeden önce söylediği "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" sözleri tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.

ÇALIŞTIĞI YERİN ADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çalıştığı aile merkezinin adının İstanbul Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birkaç gün öncesine dek bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı'yı Covid-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi" paylaşımında bulundu.