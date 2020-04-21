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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Tüm insanlığın mücadele verdiği bu savaşın en ön cephesinde ise sağlık çalışanları duruyor. Ancak koronavirüs gece gündüz demeden hastalara şifa vermeye çalışan sağlık çalışanlarını da hayattan koparıyor.

SON ACI HABER DOKTOR KARDEŞLERDEN

İzmir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 59 yaşındaki İşyeri Hekimi Dr. Muharrem İdiz'den sonra, kendisi gibi doktor olan kardeşi Nuri İdiz (54) de yaşamını yitirdi.

1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Muharrem İdiz'in kardeşi Dr. Nuri İdiz de 18 günün ardından aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ateş ve nefes darlığı şikayetlerinin ardından 1 Nisan'da yapılan testin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınan Nuri İdiz, 2 gün sonra ağabeyini kaybetti.

26 Mart'ta ateş ve nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanarak özel bir hastanede tedavi altına alınan Dr. Nuri İdiz koronavirüs testi ise 1 Nisan günü belli oldu. Durumu kötüye giden Dr. Nuri İdiz 6 Nisan'da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Dr. Nuri İdiz'in, solunum yetmezliği sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı.

"KIZLARIM KÜÇÜK SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ?"

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Yavuz Kalaycı'nın son mesajında, "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ortaya çıktı. Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı, koronavirüs nedeniyle annesi ve babasını da kaybetti.

İLK KORONAVİRÜS VAKASINA O BAKMIŞTI

Öyle ki Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına bakan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktor oldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu, 16 Mart'ta koronavirüs tanısıyla tedavi altına alındı. Ancak 15 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından Covid-19'a yenik düşerek sevenlerini yasa boğdu.

DİŞ HEKİMİ MUSTAFA ORAL DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Dt. Mustafa Oral, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Muğla'da 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne başvuran diş hekimi Mustafa Oral, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Bir süre sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileren Oral, yoğun bakım servisine kaldırıldı. Virüsü bir hastasından kaptığı iddia edilen Oral, 31 Mart'ta hayata gözlerini yumdu.

DÜNYACA ÜNLÜ TÜRK PATOLOG PROF. DR. FERİHA ÖZ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. 1960-2011 yılları arasında 100'den fazla bilimsel çalışma ve yayın yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün eserleri, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dergide yayımlandı.

BİR ÇOK BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI

Kütahya Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle son görev yeri olan İstanbul'da hayatını kaybetti. Bir çok başarıya imza atan Mutluergil'in vefatını eski mesai arkadaşlarından Kadın Doğum uzmanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz duyurdu. Şahbaz, "Acımız çok büyük. Kütahya Devlet Hastanesi'nde yıllarca birlikte çalıştığımız çok sevgili meslektaşım, abim, dünyada nadir bulunan dürüst, çalışkan insan Göz Doktoru Op. Dr. Nurettin Mutluergil koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çok çok çok üzgünüm. Mekanı cennet, devri daim olsun. Allah ailesine, evlatlarına, sevenlerine güç kuvvet ve sabırlar versin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.

TEDAVİ SÜRECİNDE BİLE HASTALARINI TAKİP EDİYORDU

Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Ulusoy da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hekimlerden biri...

Bakırköy Devlet Hastanesi'nden emekli olduğu, ancak özel hastanede çalışmaya devam ettiği bildirilen Ulusoy'un salgın sürecinde de aktif olarak görev üstlendiği bildirildi. Ulusoy'un tedavi sürecinde de daha önce baktığı hastaların durumunu takip ettiği, onlarla ilgili aldığı bilgileri meslektaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.

BİR DOKTORUMUZU DAHA KORONADAN KAYBETTİK

Türk Tabipler Birliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ali İhsan Bulut'un da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

ANKARA'DA COVID-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN İLK SAĞLIK ÇALIŞANI

Ankara Tabip Odası, Diş Hekimi Seyfi Gür'ün tedavi gördüğü Ankara Bayındır Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada, “Ankara’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı arkadaşımızı unutmayacağız” denildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞATILAMADI

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Suriyeli Dahiliye Uzmanı Dr. Mohamad Şamaa'ya koronavirüs tanısı konuldu. 31 Mart'ta koronavirüs tedavisi görmeye başlayan Şamaa tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KARI KOCA AYNI HASTANEDEYDİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hekimlerden... Hastanenin Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan iki çocuk babası Opr. Dr. Dayanıklı, üç hafta süren tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dayanıklı’nın eşi Sibel Gültekin Dayanıklı’nın da aynı hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

TÜRK TIP DÜNYASININ DUAYEN İSMİ PROF. DR. TELLALOĞLU DA KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, vefat etti. Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VARDI

Denizli'nin tanınmış isimlerinden, veteran kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan 74 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acıpayam Devlet Hastanesi'nden bir süre önce emekli olan Opr. Dr. Özkan, rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özkan'da, yapılan muayene, tahlil ve testlerin sonucunda Covid-19 teşhis edildi. Koronavirüs tedavisine başlanan Özkan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen 19 Nisan'da hayata gözlerini yumdu.

Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan, katıldığı atletizm yarışlarında birçok madalya kazanan, en son katıldığı koşularda 5 bin ve 10 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Cemal Özkan'ın ölümü, yakınları, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

TIP DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN PROF. DR. AKSOY 90 YAŞINDA KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Koronavirüs semptomları nedeniyle bir süre önce özel bir hastaneye giden tıp dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Fevzi Aksoy, bir süre sonra devlet hastanesine sevk edildi. Goethe Enstitüsü kurucularından olan 90 yaşındaki Prof. Dr. Aksoy'un yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.