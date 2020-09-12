Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşısı bulunsa bile hayatın Covid-19'dan önceki haline dönmesinin 2021'in sonunu bulabileceğini söyledi.

CNN International'da yer alan habere göre, Dr. Anthony Fauci, "Covid'den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız, bu 2021'e çok yakın olacak, hatta belki 2021'in sonuna doğru" açıklamasında bulundu.

Fauci, cuma günü verdiği röportajda koronavirüs aşısı ile alakalı soruya, bir aşının işe yarayacağına dair bazı uyarılar olduğunu söyledi.

Dr. Fauci, defalarca test edilen aşılardan en az birinin bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'nden acil durum izni almasının mümkün olduğunu belirtti. Ancak Fauci'ye göre aşı hemen herkes tarafından kullanılamayacak.

Koronavirüs gündemde olduğu için insanların gribi unutmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Dr. Fauci, MSNBC röportajında ​​"Yıllar boyunca öğrendiğim tek şey; gribi geride bırakmamak. Hiçbir şeyi hafife almamaktır" diye konuştu.