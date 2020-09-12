Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Nisan ayında hastaların % 65’i, vefatların ise % 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı % 72, vefatlar % 78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı % 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" açıklamasında bulundu.

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