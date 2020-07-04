Doya Doya Moda yarışmasında şampiyon kim oldu sorusu merak ediliyordu. Haftalarca süren kıyasıya rekabetin sonucu sona kalan Su, Sündüz, Hanzade ve Betül birincilik için ter döküyorlardı. Dün yine kombinleri ile jüri karşısına çıkan yarışmacılar son kez değerlendirmeye tabi tutuldu ve hafta boyunca topladıkları puanların ardından şampiyon olan isim açıklandı. Peki, Doya Doya Doya Moda yarışmasında kim şampiyon oldu? Şampiyon olan yarışmacı ise Betül oldu.

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

Doya Doya Moda yarışmasında bu sezonun şampiyonu olan isim 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. İkinci olan isim 25 bin lira değerinde altın kolye üçüncü olan isim ise 10 bin TL değerinde Cep telefonunun sahibi olacak. Doya Doya Moda finalinde şampiyon olan isim aynı zamanda Türkiye'nin en büyük beden kadını seçilmiş olacak.

DOYA DOYA MODA FİNALE HANGİ İSİMLER KALDI?

Doya Doya Moda yarışmasında finale kalan isimler Betül, Su, Hanzade ve Sündüz'dü

DOYA DOYA MODA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Doya Doya Moda büyük finalinde son dörde kalan isim arasında iki hafta boyunca topladığı 144 puanla Hanzade dördüncü olan isim oldu. Doya Doya Moda yarışmasında 161 puanla Su Buher ise 3. oldu. Şampiyon olan yarışmacı ise Betül oldu.

3 TEMMUZ DOYA DOYA MODA 2020'DE ŞAMPİYON KİM? DOYA DOYA MODA 2020 BİRİNCİSİ...

Doya Doya Moda 2020 Şampiyonu Betül Böçkün oldu!

3 TEMMUZ SEZON FİNALİ - GÜNÜN PUANLARI

İlk puanlamada sırasıyla 7, 7, 8, 8 puan alarak; toplam 144 puan ile büyük finalin 4.sü Hanzade oldu!

İkinci puanlamada sırasıyla 10,10,10,10 puan alarak; toplam 161 puan ile büyük finalin 3.sü Su Baher oldu!

Üçüncü puanlamada sırasıyla 7,7,8,10 puan alarak; toplam puanları doğrultusunda büyük finalin 2.si Sündüz oldu!

Dördüncü puanlamada sırasıyla 10,10,10,10 puan alarak; BÜYÜK FİNALİN ŞAMPİYONU BETÜL OLDU

DOYA DOYA MODA 2020'NİN ŞAMPİYONU BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına katılarak finale kadar gelmeyi başaran Betül Böçkün'ün asıl mesleği kuaförlüktür. 24 yaşındaki Betül Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu söylemektedir. Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, yarışmaya katıldıktan haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez açıklamalar yapmış ve herkese duygusal anlar yaşatmıştı. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini anlattığı anlarda stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğulmuştu.

Ayrıca Doya Doya Moda'nın şampiyonu olan isim, "Türkiye'nin en şık büyük beden kadını" olarak bir ilke imza attı!