TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan ve bu sezon yeni jüri üyeleri ile ekranlara gelen yarışması Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve kimin eleneceği günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda. Konuyla ilgili olarak gözler bugünkü yeni bölüme çevrildi. İşte, ayrıntılar...