Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ülkeye kaçak yollarla sokulduktan sonra İstanbul'da yakalanan 3 yavru makak maymununun yeni adresi oldu.

Bir aracın bagajında bulunarak el konulan ve Gaziantep'e getirilen maymunların birinin yapılan sağlık kontrolünde down sendromlu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine idareciler, maymunun kardeşlerinden ayrılmaması ve diğer hayvanlarla bir arada bulunmaması yönünde karar aldı, 3 kardeş makak maymunu kendileri için hazırlanan kafeste yaşamaya başladı.

Bakımı en iyi şekilde yapılan down sendromlu maymunun kafeste sürekli olarak ortasında durduğu diğer iki kardeşine sarılması, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

"SARILDIĞI KARDEŞLERİNİ BIRAKMIYOR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, makam maymunlarının İstanbul'dan Gaziantep'e getirildiğini ve birisinin yapılan sağlık kontrolünde down sendromlu olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Kardeşlerinin down sendromlu maymunun bakıcılığını üstlendiğini anlatan Özsöyler, "Bize geldiğinde yavru maymunların birisinin kafa, kol yapısı ve göz çevresinde farklılık vardı. Diğer yavrular da zaten kardeşlerinin bakıcılığını sahiplenmişti. Yapılan kontrolde down sendromlu olduğu belirlendi. Şu an tedavisini yapıyoruz, görevli arkadaşlarımız da en iyi şekilde bakımını gerçekleştiriyor. Şu an yavru oldukları için ayrı bir barınakta muhafaza ediyoruz. Büyüdüklerinde diğer hayvanlar ile birlikte yaşamlarını sürdürecekler'' diye konuştu.