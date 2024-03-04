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        Haberler Dış Yazar Dövme abdest geçirir mi? Kalıcı veya geçici dövmeler abdeste engel mi?

        Dövme abdest geçirir mi? Kalıcı veya geçici dövmeler abdeste engel mi?

        Kalıcı ve geçici dövmelerin abdesti geçirip geçirmediği konusu, günümüzde bilhassa genç kitle tarafından merak konusudur. Yaygın bir vücut modifikasyonu olan dövmede insan derisinin dermis tabakasına temas edildiğinden bu konunun İslam dinindeki yeri tartışmalıdır. Derinin alt tabakasına boya veya mürekkeplerin eklenmesiyle yapılan kalıcı ve geçici dövme işlemlerinin abdesti bozup bozmadığına dair Diyanet tarafından yapılan açıklamalar vardır. Bu yazıda "Kalıcı dövme abdest tutar mı, yoksa abdesti bozar mı?" gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 14:17 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:17
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        Dövme abdest geçirir mi?
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        Günümüzde kişilerin dövme yaptırma sıklığı artışa geçmiştir. Doğal olarak İslam’ın şartlarından biri olan namaz için dövmenin engel olup olmadığı insanlar tarafından merak edilmeye başlanmıştır. Bu da söz konusu durum ile ilgili yorumlar yapılmasına neden olmuştur. Burada en belirgin yorum ise Diyanet tarafından yapılandır. Dövmenin abdest tutup tutmayacağı konusunda Diyanet tarafından yapılan açıklamada görülen iki farklı sınıflandırma vardır. Bunun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazının devamını okuyun…

        Dövme Abdest Tutar mı?

        Dövme abdest tutar mı?” sorusuna Diyanet’in verdiği yanıta göre bu konu dövmenin türüne göre değişiklik gösterir. Yani “Yaptırılan dövme kalıcı ise kesinlikle abdest tutmaz.” görüşü doğru değildir. Kalıcı dövmenin türüne göre söz konusu dövme deri altında ise abdest tutma ihtimali doğar. Ancak bu dövme deri üzerinde olan geçici dövme türündeyse abdest geçerli olmaz. Aynı şekilde Hint kınası da derinin üst tabakasında olduğundan abdest geçerli olmayacaktır.

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        Kalıcı Dövme Abdest Tutar mı?

        Diyanet’in yaptığı açıklamayla birlikte birçok kişi tarafından “Kalıcı dövme abdest tutar mı yoksa abdesti bozar mı?” sorusunun yanıtı merak edilmiştir. Bu sorunun yanıtı dövmenin yapılma şekline göre değişir. Müslümanların büyük bir kısmı kalıcı dövmenin abdest tutmadığını düşünse de bu doğru değildir. Bu konuda Diyanet’in yaptığı açıklama ışığında; cildin üstünde bir tabaka oluşturmayan dövmelerin Gusül abdesti de dâhil birçok abdeste herhangi bir engeli yoktur.

        Daha Önce Yapılan Deri Altı Dövmelerde Abdest Geçerli Olur mu?

        Daha önce yapılmış ve deri üstünde yer alan dövmelerin abdeste engel olup olmayacağı da merak konusudur. Evvel zamanda yapılan bir dövme deri üstündeyse dahi sonradan öğrenilen bu bilgi eşliğinde abdestin tutmayacağı endişesi yaşanmamalıdır. Çünkü bu dövmelerin artık silinmesi mümkün değildir. Bu nedenle kılınan namaz için alınan abdest de geçerli olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; dikkat çekici resim, şekil, insan ve hayvan yüzü gibi ikonlara sahip dövmelerin namaz esnasında kapatılmasıdır.

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        Geçici Dövme Abdest Geçirir mi?

        Birçok kişi geçici dövme yaptırmayı tercih eder. Bu konunun İslam dinindeki yerini merak edenler ise Diyanet’in açıklamalarına kulak kesilir. Yapıştırma yöntemi kullanılarak deri üzerine yapılan geçici dövmelerde yapılan uygulama derinin üzerinde kalır. Bu da abdest alırken kullanılan suyun derinin alt tabakasına ulaşmasını engeller. Yani deri üzerine yapılan geçici dövmeler normal abdeste ve Gusül abdestini tutmayacaktır. Dolayısıyla “Geçici dövme abdest geçirir mi?” sorusuna verilecek yanıt “Hayır” dır.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: Dövme Abdest Tutar mı?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hizmet veren Alo Fetva Hattı’na gelen sorularda dövme yaptırmanın abdeste ve Gusül’e engel olup olmadığı sorulmuştur. Kalıcı dövme ve geçici dövme olarak ayrıldığında ise bu konudaki görüşün aynı olmadığı öne sürülmüştür.

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        Bu konuda diyanetin yaptığı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:

        "Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; 'Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmiştir.' Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir. Vücudunda dövme bulunan bir kimse, mümkünse sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Ancak, yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövmede su deriye geçmediğinden gusül ve abdeste engel olur."

        Dövme Yaptırmak Caiz mi?

        Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan bir açıklama vardır. Bu açıklama ışığında, esasında dövme yaptırmak caiz değildir. Dövme yaptırırken vücuda iğneler batırılır ve açılan deliklere boyalı maddeler yerleştirilir. Bu uygulama, vücudun yapısını değiştirir ve daha güzel görünmek niyetiyle kişinin yaratıldığı görüntüsünü bozmasına neden olur. Esasında dövme, İslam dinince yasaklanan uygulamalardan biridir. (en-Nisâ, 4/119)

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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